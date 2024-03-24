Під час ранкової атаки російська ракета залетіла на територію Польщі.
Про це повідомили польські Збройні сили.
«24 березня цього року о 4:23 сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією Російської Федерації. Цілями ударів були міста на заході України», - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, об'єкт увійшов у польський простір поблизу міста Осердов Люблінського воєводства і пробув там 39 секунд.
Польські військові додали, що були запущені «всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі». Зокрема, була активізована польська та союзницька авіація.
❗ Informujemy, że 24 marca br. o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się… pic.twitter.com/FQbGqs2KEw— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024
У польському МЗС заявили, що Варшава вимагатиме від РФ пояснень через порушення свого повітряного простору російською ракетою.
«Ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні повітряні атаки проти жителів і території України, а також закінчити війну і вирішити внутрішні проблеми країни», - йдеться в заяві МЗС Польщі.
Це вже не перший подібний випадок, коли російська ракета порушує повітряний простір країни-члена НАТО.
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