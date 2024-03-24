Під час ранкової атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. 

Про це повідомили польські Збройні сили. 

«24 березня цього року о 4:23 сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією Російської Федерації. Цілями ударів були міста на заході України», - йдеться у повідомленні. 

За даними відомства, об'єкт увійшов у польський простір поблизу міста Осердов Люблінського воєводства і пробув там 39 секунд.

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Польські військові додали, що були запущені «всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі». Зокрема, була активізована польська та союзницька авіація.

У польському МЗС заявили, що Варшава вимагатиме від РФ пояснень через порушення свого повітряного простору російською ракетою.

«Ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні повітряні атаки проти жителів і території України, а також закінчити війну і вирішити внутрішні проблеми країни», - йдеться в заяві МЗС Польщі. 

Це вже не перший подібний випадок, коли російська ракета порушує повітряний простір країни-члена НАТО. 

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Вночі російські війська знову вдарили по Україні дронами та ракетами. 

У Львівській та Дніпропетровській областях російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури.

На території Подунав’я внаслідок російської атаки пошкоджена припортова інфраструктура.

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