Під час ранкової атаки російська ракета залетіла на територію Польщі.

Про це повідомили польські Збройні сили.

«24 березня цього року о 4:23 сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією Російської Федерації. Цілями ударів були міста на заході України», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, об'єкт увійшов у польський простір поблизу міста Осердов Люблінського воєводства і пробув там 39 секунд.

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Польські військові додали, що були запущені «всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі». Зокрема, була активізована польська та союзницька авіація.