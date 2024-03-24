Зранку в окупованому Криму горіла нафтобаза. 

Про пожежу у селищі Гвардійське під Сімферополем повідомили місцеві телеграм-канали.

У мережі публікують ймовірне відео пожежі. Перед цим місцеві жителі чули вибухи.

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Інформації про цю атаку від окупаційної влади півострова наразі немає. 

Зранку стало відомо, що Сили оборони вразили два великі десантні кораблі росіян «Ямал» та «Азов», а також центр зв'язку та об'єкти інфраструктури російського Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. 

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Раніше «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився на нічну атаку та заявив, що цей обстріл був «наймасованішим за останній час».

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