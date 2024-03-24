Про пожежу у селищі Гвардійське під Сімферополем повідомили місцеві телеграм-канали.

У мережі публікують ймовірне відео пожежі. Перед цим місцеві жителі чули вибухи.

Інформації про цю атаку від окупаційної влади півострова наразі немає.

Зранку стало відомо, що Сили оборони вразили два великі десантні кораблі росіян «Ямал» та «Азов», а також центр зв'язку та об'єкти інфраструктури російського Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі.

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Раніше «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився на нічну атаку та заявив, що цей обстріл був «наймасованішим за останній час».