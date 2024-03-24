Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомила Державна прикордонна служба. 

На двох пунктах - Рава-Руська та Ягодин - повністю перекритий рух вантажівок у бік Польщі. 

 «Польські фермери взагалі не пропускають українські вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. Тут за останній період ми маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України», - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи ситуацію на пунктах пропуску Ягодин і Рава-Руська.

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За його словами, певну кількість вантажівок протестувальники пропускають у бік України. Але це далеко від можливостей цих пунктів пропуску.

Напередодні через Ягодин проїхали близько 60 фур, тоді як через цей КПП щодоби може проїжджати 1200-1400 вантажівок. 

Станом на ранок у чергах на польському кордоні стоїть 500 вантажівок. Найбільше -  навпроти Ягодина.

Раніше ми писали, що під час ранкової атаки російська ракета залетіла на територію Польщі.

Варшава вимагатиме від РФ пояснень через порушення свого повітряного простору.

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