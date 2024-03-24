Росія будує залізницю, яка має з'єднати Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом. Лінія проходитиме також через інші окуповані території України.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії. 

У відомстві цитують Путіна, який заявив, що нова залізнична гілка повинна досягти Севастополя. За його словами, перша ділянка нібито відновлює доступ до Бердянська.

За задумом окупантів, ця лінія має дублювати Керченський міст.

Однак, британські фахівці зазначають, що ця залізниця вразлива для українських ударів. Адже проходить через територію, яку можуть вражати високоточні системи дальнього радіуса дії.

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Перша залізнична лінія на південь від Донецька має довжину майже 60 км. Її побудували за вісім місяців. 

«Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проєктів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька», - пишуть фахівці. 

Однією з головних цілей будівництва, на думку британської розвідки, є підтримка російської активності в Маріуполі. 

У Міноборони Британії не виключають, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити Азовсталь та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.

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Цієї ночі Сили оборони вразили два великі десантні кораблі РФ у Севастополі, центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту.

Сталося це під час масованої атаки по окупованому Криму. 

Крім того, зранку у селищі Гвардійське під Сімферополем горіла нафтобаза. 

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