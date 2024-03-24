Російські війська продовжують тероризувати мирне населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. 

За добу армія РФ запустила по цивільних 234 FPV-дрони. Це на 40% більше, у порівнянні з минулою добою.

Про таке повідомили Сили оборони півдня.

Там зазначили, що росіяни не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

Advertisement

«Після тривалої перерви (ворог) застосував 2 керовані авіабомби по Херсонщині. Внаслідок авіаудару по Токарівці пошкоджено крамницю та приватний будинок. Жертв серед населення немає», - йдеться в повідомленні. 

Також війська РФ застосували 13 «Ланцетів» та скинули з дронів різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів. 

Більше по темі

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.

«І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15 % щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ», - зазначили в Силах оборони півдня. 

Внаслідок застосування дронів та розривних боєприпасів поранено троє людей.  

Протягом доби війська агресора обстрілювали Миколаївщину. Ввечері вдарили крилатими ракетами. Вночі атакували регіон балістикою. 

Advertisement

Цієї ночі росіяни знову масовано атакували Україну.

Водночас фахівці досі продовжують ліквідовувати наслідки ударів, які РФ завдала у ніч на 22 березня. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
10 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Графіки відключення світла можуть ввести ще у двох областях
Далі » Британія застерегла Путіна від використання стрілянини у «Крокусі» для посилення війни, - ЗМІ