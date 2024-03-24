Російські війська продовжують тероризувати мирне населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

За добу армія РФ запустила по цивільних 234 FPV-дрони. Це на 40% більше, у порівнянні з минулою добою.

Про таке повідомили Сили оборони півдня.

Там зазначили, що росіяни не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

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«Після тривалої перерви (ворог) застосував 2 керовані авіабомби по Херсонщині. Внаслідок авіаудару по Токарівці пошкоджено крамницю та приватний будинок. Жертв серед населення немає», - йдеться в повідомленні.

Також війська РФ застосували 13 «Ланцетів» та скинули з дронів різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

«І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15 % щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ», - зазначили в Силах оборони півдня.

Внаслідок застосування дронів та розривних боєприпасів поранено троє людей.