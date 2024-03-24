Велика Британія застерегла Володимира Путіна від використання теракту у Підмосков'ї як «виправдання» для посилення війни проти України.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерело.

«Відчайдушне бажання Путіна перекласти це на Україну не дивує, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, вдаючи, що всередині Росії немає інакомислення», - цитує видання свого співрозмовника.

За словами джерела, Путін не повинен використовувати цей «сфабрикований зв’язок» як привід для посилення війни проти України.

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Водночас голова Комітету закордонних справ Палати громад британського парламенту Алісія Кернс вказала, що російські медіа поширили фейкові відео українських чиновників, щоб звинуватити Україну у теракті та надати Путіну привід для подальших злочинів.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

«Немає жодних ознак ані будь-якого зв’язку (теракту - ред.) з Україною, ані будь-яких достовірних підстав припускати їх причетність», – наголосила Кернс.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається перекласти відповідальність за теракт 22 березня в «Крокус Сіті Холі».

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За останніми даними загинуло 137 людей.

У ГУР переконані, що атака під Москвою - це спланована і свідома провокація російських спецслужб.

Раніше в Адміністрації президента США заявили, що не бачать ознак причетності України до стрілянини в російському «Крокус Сіті Холі».