Ще у двох областях України можуть ввести графіки відключення світла. 

Нині за графіком електроенергію подають у Харкові. 

Енергетики області продовжують відновлювати електропостачання після російських обстрілів 22 березня. 

Обласна влада каже про складну ситуацію в регіоні. 

«Працюємо над першочерговим  повним заживленням обʼєктів критичної інфраструктури, що дозволить відновити повноцінну життєдіяльність міста Харкова та Харківської області», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

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Крім Харкова, графіки можуть запровадити на Одещині та Хмельниччині, якщо зростатиме навантаження мережі. 

Про це попередили в Укренерго. 

У компанії кажуть, що ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми.

БПЛА атакували енергооб'єкти Дніпропетровщини. Уламки пошкодили частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтну лінію електропередачі. 

У Кривому Розі були перебої з теплопостачанням та фіксували порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах.

Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС.

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Фахівці досі продовжують ліквідовувати наслідки ударів, які РФ завдала у ніч на п'ятницю. 

22 березня російська армія масовано атакувала критичну інфраструктуру України. 

Найскладніша ситуація - у Харкові. 

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