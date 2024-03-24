Ще у двох областях України можуть ввести графіки відключення світла.
Нині за графіком електроенергію подають у Харкові.
Енергетики області продовжують відновлювати електропостачання після російських обстрілів 22 березня.
Обласна влада каже про складну ситуацію в регіоні.
«Працюємо над першочерговим повним заживленням обʼєктів критичної інфраструктури, що дозволить відновити повноцінну життєдіяльність міста Харкова та Харківської області», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Крім Харкова, графіки можуть запровадити на Одещині та Хмельниччині, якщо зростатиме навантаження мережі.
Про це попередили в Укренерго.
У компанії кажуть, що ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми.
БПЛА атакували енергооб'єкти Дніпропетровщини. Уламки пошкодили частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтну лінію електропередачі.
У Кривому Розі були перебої з теплопостачанням та фіксували порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах.
Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС.
Фахівці досі продовжують ліквідовувати наслідки ударів, які РФ завдала у ніч на п'ятницю.
22 березня російська армія масовано атакувала критичну інфраструктуру України.
Найскладніша ситуація - у Харкові.
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