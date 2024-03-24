«Працюємо над першочерговим повним заживленням обʼєктів критичної інфраструктури, що дозволить відновити повноцінну життєдіяльність міста Харкова та Харківської області», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Обласна влада каже про складну ситуацію в регіоні.

Нині за графіком електроенергію подають у Харкові.

Ще у двох областях України можуть ввести графіки відключення світла.

Крім Харкова, графіки можуть запровадити на Одещині та Хмельниччині, якщо зростатиме навантаження мережі.

Про це попередили в Укренерго.

У компанії кажуть, що ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми.

БПЛА атакували енергооб'єкти Дніпропетровщини. Уламки пошкодили частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтну лінію електропередачі.

У Кривому Розі були перебої з теплопостачанням та фіксували порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах.

Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС.