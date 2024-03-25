Внаслідок дронової атаки Росії на Одесу 24 березня було пошкоджено один із високовольтних енергооб'єктів НЕК "Укренерго". Без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси, у місті застосовуються екстрені відключення світла.

Про це повідомила пресслужба Групи ДТЕК у Telegram.

"Щоб зменшити навантаження на мережу, сьогодні [25 березня] в місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості", - йдеться в дописі.

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У ДТЕК зазначили, що енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. Однак поки що ситуація залишається складною.

Пізно ввечері 24 березня росіяни вдарили по Одесі кількома групами "Шахедів" з акваторії Чорного моря. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив пошкодження енергетичної інфраструктури та відсутність електропостачання в частині міста.

Нагадаємо, графіки відключення світла можуть ввести ще в двох областях.