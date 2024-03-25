Голова Комітету Палати представників з міжнародних відносин республіканець Майкл Маккол прогнозує, що Спікер Майк Джонсон може винести на голосування законопроєкт з понад 60 мільярдами доларів для України після католицького Великодня, тобто після 31 березня.

Про це Маккол розповів у програмі Face the Nation американського телеканалу CBS News.

"Він має намір винести його на розгляд після Великодня [31 березня]. І ми працюємо над цим законопроєктом", - запевнив конгресмен.

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Він наголосив, що хотів би "закінчити якомога швидше" з цим питанням, втім конкретних термінів не назвав.

"Ситуація в Україні дуже важка. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США", - вважає Маккол.

За його словами, спікер Джонсон розуміє питання нацбезпеки, і він знає, наскільки важливим є цей законопроєкт.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив, що Київ напрацьовує "план Б" на випадок відсутності допомоги з боку США.