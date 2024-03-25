Постійний комітет Парламентської асамблеї НАТО на зустрічі в Таллінні 23-24 березня ухвалив рішення надати Україні, Грузії і Боснії та Герцеговині статус кандидатів у члени НАТО. 

Про це повідомляє пресслужба ПА НАТО.

Зустріч відбулася за участі понад 40 делегацій від країн-членів НАТО. До неї також вперше долучилися парламентарі Швеції як повноправного члена Альянсу.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що двері НАТО мають залишатися відчиненими, оскільки це робить Альянс сильнішим. 

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"Наступного тижня Естонія відзначає 20-річчя членства в НАТО. Немає жодних сумнівів, що НАТО зробило Естонію сильнішою, але й наше членство зміцнило Альянс...", - зазначила урядовиця, виступаючи на зустрічі.

Наводячи як приклад свою країну, яка наразі інвестує понад 3% свого ВВП в оборону, Каллас закликала союзників по НАТО також нарощувати інвестування цього напрямку.

Окрім цього, за підсумками зустрічі Косово й Мальта стали асоційованими членами НАТО.

Нагадаємо, Генсек НАТО в Києві обговорив з Кулебою подальшу підтримку України і майбутній саміт у Вашингтоні.

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