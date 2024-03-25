Українська ППО цієї ночі змогла знищити вісім з дев’яти дронів типу Shahed, які Росія вкотре застосувала для своїх терористичних атак проти України. Інформацію про роботу ППО оприлюднило командування Повітряних Сил ЗСУ в своєму Телеграм-каналі.

«Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу "Shahed", якими противник атакував із мису Чауда (Крим) … "Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей», – йдеться у повідомленні.