Українська ППО цієї ночі змогла знищити вісім з дев’яти дронів типу Shahed, які Росія вкотре застосувала для своїх терористичних атак проти України. Інформацію про роботу ППО оприлюднило командування Повітряних Сил ЗСУ в своєму Телеграм-каналі.

«Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу "Shahed", якими противник атакував із мису Чауда (Крим) … "Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей», – йдеться у повідомленні.

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Президент України Володимир Зеленський напередодні розповів, що впродовж минулого тижня Росія випустила по території нашої держави майже 190 ракет, 140 БпЛА типу Shahed, а також близько 700 керованих авіаційних бомб.

Варто також додати, що через чергову атаку російських дронів в Одесі застосовують екстрені відключення електроенергії.

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