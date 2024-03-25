Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Речник Військово-морських сил (ВМС) України Дмитро Плетенчук заявив, що під час удару по Криму 23 березня пошкоджень міг дістати ще один російський корабель - "Іван Хурс".

Плетенчук зауважив, що інформація про пошкодження кораблів росіян потребує деякого часу для того, щоб її верифікувати повністю, тому ВМС подають її виважено.

"Я сьогодні тільки зранку підтвердив, що обидва кораблі ("Ямал" та "Азов", - ред.) пошкоджено", - сказав речник.

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"Зараз так само стоїть питання про пошкодження "Івана Хурса". Ця інформація так само верифікується", - додав він.

"Іван Хурс" - це російський середній розвідувальний корабель ближньої, далекої морської та океанської зони. У завдання корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби.

Корабель названо на честь начальника Розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках віце-адмірала Івана Хурса.

Крім того, за словами Плетенчука, характер пошкоджень кораблів "Ямал" та "Азов" також встановлюється.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що через удар по "Ямалу" та "Азову" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

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Водночас Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони заявило, що пошкодження російського корабля "Ямал" є критичними.