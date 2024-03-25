У ніч проти 25 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed-131/136». У Миколаєві уламки збитого дрона впали на територію приватного сектору та спричинили займання житлового будинку та двох легкових автомобілів.
Про це повідомляє Миколаївська ОДА.
Поранень дістали одинадцятеро людей. Дев’ятьом із них була надана медична допомога на місці, двоє осіб госпіталізовані. Також пошкоджені 10 приватних будинків поруч.
Зазначається, що пожежу оперативно ліквідували співробітники ДСНС.
Слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції спільно з представниками СБУ за процесуального керівництва прокуратури фіксують та документують злочини, вчинені військовими РФ.
Тривають розслідування в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».
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Також внаслідок російської атаки БпЛА типу «Shahed-131/136» у Миколаївському районі сталося займання на території енергетичного об’єкту, яке було оперативно ліквідоване. Постраждалих немає. Детальніша інформація щодо наслідків уточнюється.
Нагадаємо, близько 10:30 25 березня російські війська вдарили по Києву двома балистичними ракетами. Відомо про 7 постраждалих.
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