Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом із воєводою Люблінського воєводства, мером Любліна і головою правління аеропорту в Любліні підписали лист про наміри створення авіабази у Свідніку, поблизу кордону з Україною, де дислокуватимуться військові гелікоптери.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми підписали лист про наміри між Міністерством національної оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством і Люблінським аеропортом у зв’язку з інвестицією, запланованою польськими збройними силами – розміщенням постійної вертолітної авіабази тут, у Свідніку, в Люблінському аеропорту, який обслуговуватиме Збройні сили РП”, - цитує Міністерство в мережі X Косіняка-Камиша.

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За його словами, незабаром буде підписана відповідна угода.

Він повідомив, що в цьому місці дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ, які Польща модернізовуватиме й закуповуватиме, а також навчатимуться пілоти.

Косіняк-Камиш підкреслив, що створення цієї авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу НАТО.

Аеропорт Любліна є відносно новим летовищем, збудованим у 2012 році.

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Нагадаємо, 24 березня під час ранкової атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Польські військові зазначили, що ракета пробула в повітряному просторі країни 39 секунд.

Раніше ми писали, що 22 березня у Польщі підняли винищувачі для гарантування безпеки повітряного простору своєї країни у зв'язку з масованим ударом Росії по критичній інфраструктурі України.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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