Всі студенти та аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації незалежно від форми навчання. Але новий законопроєкт може це змінити. Чого очікувати в 2024 році?

Мобілізація студентів і аспірантів: чи можна очікувати на відстрочку

Мобілізація студентів та аспірантів. Які зміни можуть запровадити з новим законом

Згідно з урядовим законопроєктом про мобілізацію № 10449, який Верховна Рада України має прийняти до кінця березня 2024 року, будуть внесені суттєві зміни щодо категорій військовозобов'язаних громадян. Це викликало хвилю занепокоєння й тривоги серед студентів і аспірантів, які здобувають освіту на умовах контракту, адже деякі з них тепер підлягають призову на час мобілізації.

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За словами члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, в нашій країні не повинно бути поділу на контрактників та бюджетників, бо це порушує принципи рівності.

"Тому ми прибрали цей поділ – всі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання", – запевнив він.

Однак МОН повинно розробити механізми, включно з проведенням іспитів, щоб уникнути ситуації, коли на аспірантуру вступають люди, які не мають реального бажання отримати вчене звання чи займатися науковою діяльністю. Бо деякі категорії мобілізованих наразі зловживають правом на вступ до аспірантури, не маючи наміру використовувати свій майбутній науковий ступінь, а лише бажаючи отримати відстрочку.

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Мобілізація студентів

Новий законопроєкт ясно зазначає, що призову на військову службу не підлягатимуть: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які здобувають освіту за денною або дуальною формами навчання. Ці особи також повинні здобувати рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий у визначеній послідовності, згідно з другою частиною статті 10 Закону України "Про освіту".

Де-факто це буде працювати, тільки якщо ви отримуєте першу вищу освіту, а друга чи третя освіта вже не забезпечує вам відстрочку від мобілізації, тому ви будете підлягати призиву на військову службу. Навіть якщо ви були студентом вишу, не вчилися в коледжі, а потім вирішили здобути технічну освіту там на бюджетній очній формі навчання, то відстрочка для вас не передбачена.

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Раніше закон регулював цю норму трохи інакше: тоді призову на військову службу під час мобілізації не підлягали всі здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Нововведення актуальне, бо середній вік студентів різко підвищився: чоловіки за 30 поспішили вступити до ВНЗ нібито, щоб здобути вищу освіту, але насправді з метою відстрочки від мобілізації. Адже можливістю вступити на контракт у 2022/2023 навчальному році скористалися не менше 85 тисяч чоловіків призовного віку.

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Новий законопроєкт також не вносить змін у правила виїзду за кордон студентів чоловічої статі. Наразі їх все ще не випускають з країни, оскільки виїзд під час воєнного стану для чоловіків призовного віку заборонений.

Мобілізація аспірантів

Перша редакція законопроєкту містила пункт про призов на військову службу аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. Але таке формулювання обурило Спільноту аспірантів України. Адже на їхню думку, такий крок міг відкинути назад сучасну наукову спільноту, бо лише 5-10 % від всього набору аспірантів навчаються за державні кошти.

Міністерство освіти та науки опубліковало звіт, згідно з яким у 2023 році для навчання на аспірантурі було виділено близько 2830 державних місць, а на докторантуру – 311 держзамовлень. Але кількість тих, кого зарахували до вступу, становила аж 19 138.

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Розробки Спільноти аспірантів України мають велике значення для оборони нашої держави. Наприклад, з 2022 року значно збільшилась кількість досліджень, спрямованих на розробку та створення високоточної техніки для ЗСУ, що відзначається не лише високою ефективністю, а й зменшенням загрози для військовослужбовців.

Багато наукових робіт зараз стосуються й розробки дронів, створення надійного кіберзахисту, винайдення міцніших та легших матеріалів для виробництва броні, покращення систем шифрування військових зв'язків, а також забезпечення інноваційних методів і засобів медичної допомоги на полі бою.

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Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький також зазначив, що законопроєкт про мобілізацію не узгоджували з Міністерством освіти та науки. Тому він буде відправлений на доопрацювання, щоб аспіранти, докторанти та ті, хто навчається на інтернатурі, підпадали під відстрочку від мобілізації.

Хто зі студентів потрапить під мобілізацію?

Друга вища освіта від мобілізації не врятує, повторне проходження ВЛК

Наразі відстрочку матимуть лише ті студенти, які здобувають послідовну, тобто першу вищу освіту одразу після закінчення коледжу або школи. Для здобуття другої вищої освіти того ж самого рівня відстрочка більше надаватися не буде. У сесійну залу законопроєкт надійде наприкінці березня, а вже після його прийняття почнуть впроваджуватися нові зміни."На засіданні комітету було вирішено прибрати поділ аспірантів на контрактну та бюджетну форми навчання. Щоб усі мали рівні права, відстрочка буде й далі розповсюджуватися на всі форми навчання. Міністерство освіти ж розробить спеціальні механізми для перевірки, для чого людині науковий ступінь. Ми повинні чітко знати: чи це дійсно прагнення здобути його задля науки, чи хитромудрий план для отримання відстрочки", – розповів народний депутат Федір Веніславський.

Всі студенти вищих навчальних закладів, а також будь-хто з молоді чоловічої статі повинен до 25 років пройти 5-місячний курс базової військової підготовки. Якщо особа не пройшла військовий вишкіл, то вона може бути залучена для проходження військових зборів. Там вищезазначена особа отримує статус військовозобов’язаного, а такий статус є підставою для мобілізації.

"Особи, які вперше отримали статус студента вже після повномасштабного вторгнення, мають повторно пройти МСЕК. Також особи, які були визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК для того, щоб бути визнаними або придатними, або непридатними до військової служби. Бо такого статусу, як обмежено придатний, більше не існує", – також зауважив народний депутат.

Як студентові підтвердити право на відстрочку

Поки законопроєкт № 10449 не прийнятий Верховною Радою, будь-яка вища освіта дає відстрочку від мобілізації, але вже з наступного навчального року це може змінитися. Тому чоловіки, які навчаються для здобуття другого диплому чи технічної освіти, наразі мають розуміти, що досі можуть отримати повістку. Зараз чинний студент обов'язково повинен особисто звернутися до ТЦК та повідомити про наявність підстав для відстрочки в зв’язку з навчанням на денній формі. Тобто, фактично стати на облік, якщо він досі не стояв там чи якщо його документи були загублені.

Відстрочка надається призовникам, які:

визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я;

навчаються в закладах загальної середньої освіти III ступеня; професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої або вищої освіти; в закладах середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання; в інтернатурі та докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення 24-річного віку);

обрали відповідний рік для проходження базової військової підготовки (зазначена відстрочка не надається під час дії воєнного стану);

мають право на звільнення від військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин (перелік у ч. 12 ст. 26 цього закону).

Також студент має подати такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ (приписне, тимчасове посвідчення або військовий квиток) та докази навчання на денній формі (потрібно заздалегідь отримати так звану Форму-20 у ВНЗ).

Після цього необхідно буде пройти ВКЛ, і тоді вже можна отримати відстрочку від призову. ТЦК може не видати відповідної довідки, однак студент отримає відповідну відмітку в обліковій справі. Якщо студент цього не зробить, то порушить правила військового обліку та отримає штраф на суму від 850 до 1700 гривень.