На брифінгу речник ЄС Пітер Стано заявив, що Європейський Союз занепокоєний спробами кремлівського режиму прив’язати до України терористичний акт, що стався в підмосковному "Крокус Сіті Холі".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми занепокоєні ознаками того, що представники режиму в Москві намагаються винайти зв'язок між цією атакою і Україною. Ми повністю це заперечуємо. Не існує жодних ознак, жодних доказів того, що Україна будь-яким чином пов’язана з цією атакою», - наголосив Стано.

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Він також закликав російську владу не використовувати терористичну атаку як привід для ескалації агресії проти України або для посилення внутрішніх репресій у РФ.

Також терористичний акт у РФ прокоментував президент Франції Емманюель Макрон.

Під час візиту до Французької Гвіани він заявив, що є всі ознаки того, що напад на концертний зал у Підмосков'і скоїли бойовики Ісламської держави, тож намагатися звинуватити Україну в цьому «цинічно та контрпродуктивно».

«Я думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії і для безпеки її громадян використовувати цей контекст, щоб спробувати повернути ситуацію проти України», - заявив Макрон.

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Він додав, що існує також контекст агресивної війни Росії в Україні, проти якого рішуче виступає Франція.

Водночас Франція запропонувала посилити боротьбу з терористичними групами Ісламської держави.

«Необхідно уникати будь-якої інструменталізації або спотворення, але бути вимогливими й ефективними. Саме в такому дусі ми рухаємося вперед, і я сподіваюся, що Росія зробить те ж саме», - зазначив президент Франції.

Він підтвердив, що угруповання "Ісламська держава" здійснило кілька спроб нападу на Францію. Тому, з огляду на ці спроби, рішення уряду підняти французький план запобігання терористичним загрозам на найвищий рівень є послідовним.

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Нагадаємо, 22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. Невідомі в камуфляжі відкрили вогонь перед концертом гурту «Пікнік». Згодом там спалахнула масштабна пожежа.

Наразі відомо про 137 загиблих та 152 постраждалих. Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава – Хорасан» («ІД-Х»), яке діє в Афганістані та Пакистані.