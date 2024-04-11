Верховна Рада у другому читанні ухвалила в цілому закон про мобілізацію, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, законодавчу ініціативу підтримали 283 народні депутати.

Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Як голосували фракції:

Слуга народу - 192

ЄС - 0

Батьківщина - 2

Платформа за життя та мир - 18

Голос - 16

Відновлення -16

За майбутнє - 12

Довіра - 15

Позафракційні - 12.

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Текст, ухвалений у другому читанні, станом на зараз не опублікований на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, напередодні народні депутати України підтримали низку законодавчих змін, які мають посилити відповідальність за ухиляння від мобілізації. Також Рада підтримала мобілізацію засуджених.

Більше по темі Рада посилила відповідальність ухилянтів, готується ухвалити законопроєкт про мобілізацію Народні депутати підтримали низку законодавчих змін, які мають посилити відповідальність за ухиляння від мобілізації, а також розпочала розгляд поправок до головного законопроєкту про мобілізацію

Військові не були задоволені остаточним варіантом законопроєкту про мобілізацію. У ньому, за словами армійців, немає ані граничного терміну служби, ані адекватної відповідальності для «ухилянтів».

Законопроєкт про мобілізацію - кому надають право на відстрочку:

- заброньованим;

- визнаним особами з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців;

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- жінкам та чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

- жінкам та чоловікам, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

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- жінкам та чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

- жінкам та чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби;

- жінкам та чоловікам, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

- опікунам особи, визнаної судом недієздатною;

- особам які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

- особам які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

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- які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

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- членам сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеню споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я). У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеню споріднення норма цього абзацу поширюється на членів сім’ї третього ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи;

- жінкам та чоловікам, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу.

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Що треба знати про новий закон про мобілізацію

Серед мотиваційних норм закон містить положення, в яких передбачена можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт з Міноборони.

Передбачається додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника, розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів. Надається щорічна основна відпустка частинами протягом календарного року, і основна безперервна частина має становити не менш ніж 15 календарних днів.

Встановлюється врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану.

Передбачається додаткова відпустка розміром у 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення.

Зазначається, що у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення.

Передбачено право на демобілізацію осіб з інвалідністю та тих, хто був звільнений з ворожого полону.

Водночас законодавці встановили розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця на рівні 15 млн грн.

Також законом передбачено право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тисяч грн після першого року військової служби та ще 100 тисяч грн після другого.

Документом встановлюється, що обмежено придатні військовозобов'язані повинні пройти повторну ВЛК протягом 12 місяців після набрання законом чинності.

Наголошується, що військовозобов'язані, яким встановлено II або III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.

Встановлюються обмеження надання консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів.

Регламентується, що на вимогу ТЦК чоловікам, які не оновлюють військово-обліково дані та ухиляються від мобілізації, зможуть обмежувати право на керування транспортними засобами.

Серед обов’язків військовозобовʼязаних громадян законодавець встановив проходження медогляду під час мобілізації, уточнення своїх даних в ЦНАП/ТЦК СП/електронному кабінеті військовозобовʼязаного.

Водночас громадяни зобов’язані постійно мати із собою під час дії воєнного стану військово-обліковий документ.

При цьому Рада 227 голосами народних депутатів прибрала з закону норму про звільнення з військової служби через 36 місяців.

Нагадаємо, 7 березня народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449).

У п'ятницю, 29 березня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до урядового законопроєкту про мобілізацію. Водночас наприкінці березня Міністерство оборони України назвало основні пункти нового мобілізаційного законопроєкту та відповіло на популярні питання.