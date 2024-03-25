Колишнього депутата кримського парламенту засуджено за державну зраду до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим і міста Севастополя.

"За публічного обвинувачення прокуратури автономії суд визнав колишнього депутата Верховної Ради АР Крим 6 скликання винним у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Його заочно засуджено до 14 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що в березні 2014 року засуджений, спільно з іншими депутатами кримського парламенту, для приховання факту та легітимізації окупації півострова збройними силами РФ проголосував за незаконне рішення щодо прийняття постанови «Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя», яка у майбутньому передбачала «входження півострова до складу РФ».

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Крім того, в липні 2014 року він взяв участь у засіданні незаконно створеного органу «Державна Рада Республіки Крим» і проголосував за закон «Про структуру та найменування органів місцевого самоврядування в Республіці Крим, чисельність, рядки повноважень та дату проведення виборів депутатів представницьких органів муніципальних утворень першого скликання в Республіці Крим».

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Своїми рішеннями засуджений надав допомогу РФ у підривній діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності.

Зазначається. що в 2010 році його було обрано депутатом Верховної Ради АР Крим VI скликання від «Партії регіонів». Крім того, відповідно до указу Президента України від 24 серпня 2012 року «за визначний особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу України, виробництво конкурентоспроможної продукції, впровадження високоефективних форм господарювання», отримав звання «Герой України».

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