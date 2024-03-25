Опендатабот проаналізував близько 200 тисяч декларацій посадовців і виявив багато помилок і курйозів. Зокрема, 1,7 тис. звернень з проханням подати виправлені декларації отримали в НАЗК з березня 2023 року по березень поточного року. З них 1,4 тис. людей скористалися можливістю внести правки.

Похибки та проблеми з одиницями вимірювання — чи не найрозповсюдженіша проблема у декларантів. Наприклад, Іван Стовповий, працівник Балаклійської міськради, в декларації оцінив свій ВАЗ 2106 1978 року в 66 млн грн. Ймовірно, це найдорожчі Жигулі на території України.

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Викладачка Національної академії МВС Юлія Висотенко зазначила, що її чоловік отримав зарплату в 259 млрд грн. До порівняння, в 2021 році заробітки чоловіка складали 259 тисяч грн.

Очевидну похибку в декларації допустив також Сергій Чопко — майстер ІІІ категорії на Хмельницькій АЕС. Він повідомив, що його дружина, яка працює на тій самій АЕС, отримала зарплатню понад 91 млрд грн за 2022 рік. Водночас зарплатня самого декларанта склала 284 тисячі за той самий період.

Не менш багатою на помилки та цікавою виявилася графа "Цінне рухоме майно", куди деякі декларанти внесли своїх тварин. Найяскравішим випадком є депутатка ВРУ Олександра Устінова, яка повідомила про “собаку-тапки-погризяку” — лабрадора Коді.

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Ця ж народна обраниця задекларувала як цінне майно футболку: “Перша в Україні футболка Ukraine Fuck Corruption”.

В інших деклараціях також зустрічаються тварини, проте не так креативно оформлені, зокрема, леви, звичайні коти, миші, папуги, кури, рибки тощо.

"Те, як деякі державні посадовці ставляться до заповнення декларацій, наочно демонструє або нерозуміння важливості декларування, або ж зневагу до суспільства. Йдеться про численні помилки, неточності, заповнення невідповідних полів тощо. Водночас відсутність зручного інтерфейсу для виправлення помилок ускладнює процес коригування випадкових неточностей, а відсутність адекватного покарання за помилки в деклараціях — бажання їх уникнути", — зазначив засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.

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Раніше ми писали, що Опендатабот опублікував Індекс найкращих підприємств України - 2024. У переліку кращих компаній — найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.