На вихідних у столиці Латвії Ризі біля посольства РФ декілька осіб зірвали плакати на підтримку України.

Про це повідомляє Delfi.

Про зняття плакатів на підтримку України повідомив активіст Яніс Пелцис, розмістивши відповідне відео.

Також представниця латвійської поліції Гіта Гжибовська заявила, що у разі порушень, спрямовані проти підтримки України, зокрема пошкодження плакатів, винні притягуються до відповідальності.

За її словами, у суботу та неділю за псування таких плакатів оштрафовані дві людини.

Advertisement

Загалом у суботу за різні порушення біля посольства РФ було порушено 12 адмінпроваджень, а також затримано кількох осіб.

Раніше ми писали, що Латвія відновила призов до армії, щоб стримати Росію та запобігти вторгненню РФ в Європу. Латвія планує збільшити боєздатну армію до 61 тис. військовослужбовців. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Біля станції «Академік Вернадський» збільшується популяція пінгвінів
Біля станції «Академік Вернадський» збільшується популяція пінгвінів
Київ Пост
8 годин тому
Боррель: З лютого 2024 року кораблі ЄС у Червоному морі відбили 11 атак хуситів
Боррель: З лютого 2024 року кораблі ЄС у Червоному морі відбили 11 атак хуситів
За матеріалами Укрінформ
9 годин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Аналітики зібрали топ помилок і курйозів у деклараціях посадовців
Далі » Понад 2 тисячі ракет збила ППО від початку повномасштабного вторгнення