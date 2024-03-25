На вихідних у столиці Латвії Ризі біля посольства РФ декілька осіб зірвали плакати на підтримку України.
Про це повідомляє Delfi.
Про зняття плакатів на підтримку України повідомив активіст Яніс Пелцис, розмістивши відповідне відео.
Pie Krievijas vēstniecības vatņica rauj nost plakātus. Policija uz pārkāpumu nereaģēja. @Valsts_policija @Valsts_drosiba @RigasPP pic.twitter.com/ghDyiqUsmp— Jānis Pelcis 🇱🇻🇪🇺🇺🇦🇮🇱 (@Janis_Pelcis) March 24, 2024
Також представниця латвійської поліції Гіта Гжибовська заявила, що у разі порушень, спрямовані проти підтримки України, зокрема пошкодження плакатів, винні притягуються до відповідальності.
За її словами, у суботу та неділю за псування таких плакатів оштрафовані дві людини.
Загалом у суботу за різні порушення біля посольства РФ було порушено 12 адмінпроваджень, а також затримано кількох осіб.
Раніше ми писали, що Латвія відновила призов до армії, щоб стримати Росію та запобігти вторгненню РФ в Європу. Латвія планує збільшити боєздатну армію до 61 тис. військовослужбовців.
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