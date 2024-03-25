Про зняття плакатів на підтримку України повідомив активіст Яніс Пелцис, розмістивши відповідне відео.

Про це повідомляє Delfi.

На вихідних у столиці Латвії Ризі біля посольства РФ декілька осіб зірвали плакати на підтримку України.

Також представниця латвійської поліції Гіта Гжибовська заявила, що у разі порушень, спрямовані проти підтримки України, зокрема пошкодження плакатів, винні притягуються до відповідальності.

За її словами, у суботу та неділю за псування таких плакатів оштрафовані дві людини.

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Загалом у суботу за різні порушення біля посольства РФ було порушено 12 адмінпроваджень, а також затримано кількох осіб.

Раніше ми писали, що Латвія відновила призов до армії, щоб стримати Росію та запобігти вторгненню РФ в Європу. Латвія планує збільшити боєздатну армію до 61 тис. військовослужбовців.