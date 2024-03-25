Від початку повномасштабного вторгнення ППО збила понад 2 тисячі крилатих і балістичних ракет. 

Це результат титанічної праці українських сил і тисячі врятованих життів, наголосили в Міноборони. 

«Проте Україні все ще потрібно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору. Тому що цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів», — додають у відомстві. 

Нагадаємо, вранці 25 березня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами.  Повітряні сили повідомили про знищення двох ракет. Також відомо про 10 постраждалих.

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Крім того, у ніч проти 25 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed-131/136». 

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