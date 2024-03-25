Від початку повномасштабного вторгнення ППО збила понад 2 тисячі крилатих і балістичних ракет.

Це результат титанічної праці українських сил і тисячі врятованих життів, наголосили в Міноборони.

«Проте Україні все ще потрібно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору. Тому що цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів», — додають у відомстві.

Нагадаємо, вранці 25 березня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. Повітряні сили повідомили про знищення двох ракет. Також відомо про 10 постраждалих.

Advertisement

Крім того, у ніч проти 25 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed-131/136».