Сьогодні прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її не лякають погрози Путіна щодо ескалації війни в Україні після теракту в Підмосков'і.

Про це повідомляє ANSA.

«Думаю, ситуація не змінилася порівняно з тим, що сталося на сьогоднішній день. Ми повинні продовжувати робити нашу роботу, яка полягає у забезпеченні стримування, яке Європа, Захід вже змогли створити», –  зазначила Мелоні.

Очільниця італійського уряду додала, що продовження стримування є найкращою гарантією того, що ескалація не відбудеться.

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«Це насправді найкраща гарантія того, що ескалації не буде. Якби нас мали налякати заяви Путіна, ми б вже давно були налякані», – наголосила вона.

Нагадаємо, у ЄС закликали РФ припинити прив'язувати Україну до теракту у "Крокус Сіті Холі". Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що є всі ознаки того, що напад на концертний зал у Підмосков'і скоїли бойовики Ісламської держави, тож намагатися звинуватити Україну в цьому «цинічно та контрпродуктивно».

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