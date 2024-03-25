На тимчасово окуповані території Херсонської області росіяни завезли партію пропагандистських книг з Рязані.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Зазначається, що традиційно більшість книг є псевдоісторичними, адже саме на фейкове бачення історії ставить ставку влада Кремль у своїй пропаганді.

Книги завезли у бібліотеки Скадовська, Генічеська та Чаплинки. Натомість українські книги ворог або спалює, або викидає їх.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен дотичний до політики русифікації та знищення українського продукту понесе відповідальність. 

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Раніше ми писали, що на території тимчасово окупованої Луганщині росіяни набирають дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування для навчання в «академії слідчого комітету».

Також на тимчасово окупованих територіях люди зникають після затримань росіянами. У Центрі нацспротиву зазначають, що відбувається де-факто викрадення місцевих жителів.

Крім того, на ТОТ України особовому складу ЗС РФ заборонили розмовляти з місцевими, оскільки вони передають інформацію силам оборони України.

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