Також Кіпер повідомив, що внаслідок ударів постраждало близько 300 квартир. Кілька будівель зруйновані. Значних ушкоджень також дістав Палац спорту.

Сьогодні очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив , що внаслідок ракетного удару по рекреаційній зоні 25 березня постраждали десять осіб. Семеро продовжують лікування в медичних закладах.

Близько 17:30 25 березня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Місцеві ЗМІ повідомляли про щонайменше два вибухи.

Росія завдала ракетного удару балістичним озброєнням по реакреаційній зоні Одеси. Зруйновані дві будівлі, попередньо, поранені чотири людини, повідомили у Силах оборони півдня України.

"Ворог продовжує ракетні атаки. Застосовує різні види зброї. Знов вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Сил оборони, зруйновано дві будівлі, в будинках навколо вибило скління. Попередньо відомо про чотирьох поранених.

Очільник Одеської обласної війської адміністрації Олег Кіпер повідомив, що станом на 19:20 було відомо про трьох постраждалих жінок. На щастя, поранення не важкі.

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"Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють", - зазначив Кіпер.

Також очільник ОВА додав, що внаслідок нічних обстрілів критичної інфраструктури в Одесі понад 300 тисяч абонентів залишаються без електроенергії. Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, вчора вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Відомо про 10 постраждалих.

Крім того, в ніч проти 25 березня російська армія атакувала "шахедами" Миколаїв. Відомо, що 11 осіб дістали поранень.