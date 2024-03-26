Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з моменту приходу на посаду розпочав аудит Сил оборони з метою з’ясувати кількість мобілізованих осіб, які за два роки повномасштабного вторгнення Росії так і не побували на фронті.

Про це нардеп від "Слуги народу" розповів в інтервʼю "Главкому".

"Це питання я ставив колишньому начальнику Генштабу – генерал-лейтенанту Сергію Шапталі на одному з закритих засідань Комітету з питань нацбезпеки. Якщо провести аудит всередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то ми можемо отримати, щонайменше, одну-дві бригади резерву", – розповів він.

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За словами Веніславського, така ситуація склалася "через штучно роздуті штати, які не завжди виконують життєво необхідні функції у секторі безпеки і оборони".

"Наразі у цьому напрямку є позитивні зрушення, але конкретної цифри не можу озвучити. Можемо сказати, що це більше ніж вісім тисяч людей з-поміж військових, які не були на фронті, яких нині вже залучено", – сказав парламентар.

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Нагадаємо, станом на кінець минулого тижня, профільний комітет ВРУ розглянув лише половину поправок до законопроєкту про мобілізацію.

Kyiv Post розбирався, чому мобілізація в Україні супроводжується скандалами та що за цим стоїть.