Про проблеми мобілізації ми писали в попередньому матеріалі. Інша справа – як зробити так, щоб громадяни не боялися мобілізації, бо так чи інакше, потрібно наповнювати армію, причому, бажано, мотивованими людьми.

В Міністерстві оборони оголосили рекрутинг – тобто, набір на військову службу, як на цивільну роботу. За вакансіями. Ви можете податися на вакансії від підрозділів, прийти в підрозділ, пройти співбесіду і вирішити, чи хочете там служити. І лише після цього ви отримуєте «відношення» від командира підрозділу – спеціальний документ, який означає, що вас не можуть мобілізувати ні в який інший підрозділ, крім цього. Фактично, це страховка від несподіваної мобілізації туди, куди ви не хотіли би потрапити. Вакансії розміщуються на сайтах із пошуку роботи.

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«З листопада і по 11 березня 2024 року на 4 онлайн-платформах розміщено 9536 вакансій від 1282 підрозділів, на які отримано 117111 відгуків. Тільки за період з 4 по 11 березня додалося 1016 вакансій від 37 частин. За цей період отримано 11220 відгуків», - наводить цифри представник Міноброни з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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Олексій Бежевець. Фото "Армія Inform"

Один із сайтів пошуку роботи – Work.ua, який одним із перших підписав меморандум з Міноборони, повідомив Kyiv Post, що наразі жодна вакансія на сайті, яких 423, не залишається без уваги і має десятки, якщо не сотні переглядів і відгуків.

Фото: соціальні мережі

«Для нас, на той момент, це була можливість показати, що рекрутинг до війська може відбуватися професійно та цілеспрямовано. І найголовніше, що армія — це теж робота, а військо — роботодавець. Наприклад, у лютому вакансії Сил оборони у нас отримали 18 949 відгуків від шукачів», - повідомив Kyiv Post Артур Міхно, співзасновник та виконавчий директор сайту пошуку роботи Work.ua.

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Як це працює?

На перший погляд, все просто. Ви заходите на сайт пошуку роботи, і там, поряд із вакансіями менеджерів, супервайзерів і офіс-працівників для компаній знаходяться вакансії від армії – від стрільців і кулементників до операторів дронів, саперів, водіїв, кухарів і навіть програмістів. Роботодавцями виступають конкретні підрозділи, наприклад, бригади.

Рекрутинг має, за задумом Міноборони, допомогти тим, хто вагається, знайти підходящу для себе вакансію - таку, на яку він готовий піти. Фактично, це створює конкурс підрозділів. Людина може пройти співбесіду, придивитися до нього, зрозуміти, чи хоче мати справу з відповідними командирами.

Деякі підрозділи, наприклад, 3 штурмова бригада (3ОШБ) мають свою багатоступеневу систему рекрутингу і навіть свої «рекрутингові тижні», коли людина може тиждень потренуватися, не вступаючи на службу і не мобілізуючись. Також свою систему рекрутингу запроваджують десантно-штурмові війська – одразу до 10 бригад.

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Але таких підрозділів одиниці, тож іншим має допомогти державний рекрутинг.

Ідея в тому, що така «конкуренція» стимулюватиме керівників інших підрозділів покращувати роботу, щоб люди також готові були їх обрати.

Додатковим стимулом для людей є те, що рекрутинг – справа добровільна. А доброволець, який підписує контракт, за словами Олексія Бежевця, має велику перевагу над мобілізованим – його побажання враховуються, а мобілізованого – не завжди.

«В рекрутингових центрах не вручають повістки, людина може просто прийти,поспілкуватися і прийняти рішення в будь-який момент. Це про добровільнезалучення до лав Сил оборони на основі права вибору.», - каже Бежевець.

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Нюанси

Втім, є й недоліки. По-перше, за словами самих же військових, наразі більшість вакансій, на які подаються люди – це тилові спеціальності - логістика, штаб, ІТ тощо. Хоча найбільше вакансій – саме в «бойові частини». Тобто, це піхота – стрільці, кулеметники, гранатометники.

«Рекрутинг став специфічним засобом для тих, хто теоретично готовий служити, але так, щоб не потрапити прямо під кулі в окоп. Тобто, десь в тилу. От для таких людей це можливість, вони теж потрібні – тилові посади також є в необхідності», - каже нам джерело серед військових, які займаються дослідженням ефекту рекрутингу.

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Ще одна проблема – переконати ТЦК в тому, щоб тебе не мобілізували туди, куди потрібно ТЦК, а саме в той підрозділ, який виписав відношення. В Міноборони кажуть – офіцер з відповідного підрозділу має бути на контакті з ТЦК, щоб не допустити мобілізації свого рекрута кудись деінде. Втім, поки система не відлагоджена, і працює це не завжди.

Ризики

Нова система, хоча й розростається, вже зазнає тиску. Не так давно Генеральний штаб виділив 80 пріоритетних підрозділів. І якщо ти подаєшся до підрозділу, який не є в списку пріоритетних, то тебе можуть все одно мобілізувати примусово. І не туди, куди ти хочеш.

На думку наших джерел серед військових, створення списку «пріоритетних» підрозділів фактично створює перепони для рекрутингу, бо перекошує його в бік не кращих підрозділів, на які мали б орієнтуватись люди, а в бік тих, які зазнають більших втрат.

«От є якийсь комбат/комбриг, який по-дурному, через некомпетентність, втратив багато людей, тепер йому потрібна заміна. І що робити, якщо добровільно в його підрозділ не йдуть? У випадку з рекрутингом - включити цей підрозділ до пріоритетних. Але ж це ставить під загрозу саму ідею рекрутингу», - каже наш співрозмовник серед військових-штабістів.

У Міноброни запевняють – це не створює додаткових проблем, оскільки рекрута заздалегідь повідомляють про те, чи є підрозділ, у якому він бажає служити, в пріоритетному списку, чи ні, тобто, чи є гарантія, що його не заберуть в інший підрозділ.

«У разі мобілізації до військової частини, яка не входить до переліку пріоритетного комплектування, виданий такою частиною рекомендаційний лист не має обов'язкового характеру», - каже Бежевець.

Так, чи інакше, а кількість рекрутингових центрів зростає. Крім того, свій рекрутинг вже ведуть багато підрозділів – наприклад, 3 Окрема штурмова бригада, полк Азов, а віднедавна – командування Десантно-штурмових військ, одразу до 10 бригад. Очікується, що кількість підрозділів зростатиме. Втім, треба розуміти – мобілізацію рекрутинг не замінить.

«Це паралельні процеси. Рекрутинг не дасть 500 000 людей для фронту, але він може замістити сотню чи більше тисяч посад, частково тилових, що вже є хорошим бонусом», - каже Євген Дикий, військовий аналітик, вчений, екс-командир роти батальйону «Айдар».

Євген Дикий. Фото ТСН

Втім, судити про остаточний про успіх або проблеми рекрутингу поки що зарано, механізм відносно молодий і працює лише кілька місяців. Старт нової системи відбувся доволі активно і виправдав очікування, а наскільки масштабним буде її ефект – час покаже.