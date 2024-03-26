Заступник очільника МЗС Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО аналізуються різні концепції реагування на порушення ракетами РФ повітряного простору країн-членів Альянсу, пише Укрінформ.

“У межах НАТО аналізуються різні концепції, зокрема, щоб такі ракети збивалися, коли вони перебувають дуже близько до кордону НАТО… Але це мало би відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків: тоді ракети НАТО, фактично, вражали б російські ракети за межами території Альянсу”,- наголосив Шейна.

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За його словами, ігнорування російським послом Сергієм Андрєєвим виклику до МЗС є актом “дипломатичного дезертирства” і порушенням норм Віденської конвенції, а порушення російською ракетою повітряного простору РП – “актом тероризму”.

25 березня посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв проігнорував виклик до МЗС Польщі у зв’язку з порушенням російською ракетою у неділю вранці повітряного простору РП. Відтак Польща іншим каналом передасть МЗС Росії дипломатичну ноту з вимогою пояснити факт порушення російською ракетою повітряного простору Польщі.

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Шейна повторив слова начальника Генштабу Польщі Вєслава Кукули, який напередодні зазначив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою скоріш за все було свідомим кроком РФ.

“Це було заплановано, аби перевірити міцність оборони і пильність польських збройних сил”,- наголосив заступник очільника МЗС.

У відповіді на запитання, як він оцінює удари України по нафтопереробних заводах в Росії Шейна зазначив, що такі діє є “припустимими й адекватними”, оскільки вони не стосуються цивільного населення.

У польському МЗС заявили, що Варшава вимагатиме від РФ пояснень через порушення свого повітряного простору російською ракетою. Це вже не перший подібний випадок, коли російська ракета порушує повітряний простір країни-члена НАТО.

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Також ми писали, що у Польщі створять базу військових вертольотів неподалік кордону з Україною.