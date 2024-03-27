Увечері 26 березня тисячі людей вийшли на протест у Будапешті з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана і головного прокурора після оприлюднення аудіозапису з визнанням корупції в угорському уряді.

Про це пише Reuters.

"Тисячі людей протестували в Будапешті біля парламенту у вівторок, вимагаючи відставки головного прокурора і прем’єр-міністра Віктора Орбана", - йдеться в публікації інформагенції.

Перед протестувальниками виступив Петер Мадяр - колишній чоловік ексміністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги.

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Саме Мадяр, у минулому угорський посадовець, а нині опозиціонер, опублікував аудіозапис від січня 2023 року, в якому Варга нібито підтверджує змову колег з метою приховування корупції в уряді.

Водночас він підтвердив наміри створити власну партію, щоб "кинути виклик Орбану" на місцевих виборах і червневих виборах до Європарламенту.

"Угорці дякують вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами…, щоб сказати владі, що з нас досить," - наголосив Мадяр.

Днями в Угорщині спалахнув скандал, у центрі якого опинилися колишній державний секретар міністерства юстиції Угорщини Пал Волнер, якого в 2022 році звинуватили в отриманні хабарів від ексолови судових виконавців Дьордя Шадла.

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Обидва фігуранти не визнали себе винними у правопорушенні, але прокуратура наполягає на їхньому ув'язненні.

Прокурори також запевнили, що проаналізують оприлюднений Мадяром аудіозапис, а також збиратимуть додаткові докази у справі.

Нагадаємо, Будапешт назвав "кампанією брехні" оцінку Вашингтона щодо корупції та ерозії демократії в Угорщині