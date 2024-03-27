На брифінгу після засідання Кабінету прем'єр-міністр Чеської Республіки Петро Фіала повідомив, що уряд Чехії схвалив власний черговий внесок в ініціативу закупівлі для України боєприпасів у третіх країнах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фіала не назвав суму внеску, але зауважив, що для України надзвичайно важливо знати, що «протягом тижнів або місяців» вона отримає додаткові боєприпаси та відтак планувати й адаптувати свою тактику на полі бою.

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Раніше зазначалося, що перші поставки у межах чеської ініціативи мають надійти в Україну не пізніше червня.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли би закупити для України. Цю ініціативу вже підтримали кільканадцять держав.

Втім, міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив напередодні, що кількість доставлених боєприпасів може бути майже вдвічі більшою.

Крім того, 27 березня очільник МЗС Польщі повідомив, що Польща подвоїть внесок до чеської ініціативи.