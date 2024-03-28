На тлі скандалу з неприбуттям до польського МЗС після порушення російською ракетою повітряного простору Польщі посол Росії Сергій Андрєєв виїхав з РП.

Про це повідомили очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський і польські дипломати, передає Gazeta.pl.

“Посол Андрєєв cам показав свою культуру та професіоналізм. Наскільки я чув, він уже залишив нашу територію”, - зазначив Сікорський.

Він додав, що Андрєєв не був висланий з Польщі і не інформував про свою відставку.

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Згодом посольство РФ у Польщі повідомило технічною нотою про відсутність посла Андрєєва з 26 березня по 4 квітня. У цей період його обов’язки виконуватиме тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі.

Нагадаємо, заступник очільника МЗС Польщі Анджей Шейна заявив, що в НАТО аналізуються різні концепції реагування на порушення ракетами РФ повітряного простору країн-членів Альянсу.

МЗС Польщі повідомило, що вимагатиме від РФ пояснень стосовно порушення російською ракетою повітряного простору Польщі.

У МЗС Польщі зазначили, що порушення російською ракетою повітряного простору РП – “акт тероризму”. Крім того, ігнорування російським послом виклику до МЗС є актом “дипломатичного дезертирства”.

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Крім того, сьогодні у Варшаві відбудуться українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем'єрів. Денис Шмигаль і Дональд Туск обговорять оборонну підтримку України та ситуацію з експортом української агропродукції.

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