Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони знищили російську керовану авіаційну ракету, спрямовану по Одеській області.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Зазначається, що росіяни спрямували керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації, що перебував у акваторії Чорного моря.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вранці російська окупаційна армія завдала ракетного удару по області. Попередньо - без постраждалих.

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Крім того, Кіпер проінформував щодо нічної атаки на Одеську область.

"На початку ночі з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня нашого регіону, а згодом з літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку. Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря", - зазначив очільник ОВА.

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Також близько 3 години ночі російська армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Два "Шахеди" знищили сили ППО. На щастя, люди не постраждали.

Раніше ми писали, що російські війська в ніч проти 28 березня вчергове завдали повітряного удару по Україні з застосуванням дронів-камікадзе, запустивши 28 "Шахедів" та ракети різного типу. Більшість дронів знищили Сили оборони.

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