28-29 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з офіційним візитом в Індії на запрошення індійського колеги Субраманьяма Джайшанкара.

Український топ-дипломат написав у соцмережі X:

"Українсько-індійська співпраця є важливою, тож ми будемо пожвавлювати зв’язки. Грунтуючись на діалогі президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Нарендри Моді, ми приділимо особливу увагу Формулі миру".

За даними пресслужби українського МЗС, топ-дипломати країн говоритимуть про підготовку до першого Глобального саміту миру в Швейцарії, розвиток двосторонніх українсько-індійських відносин, торгівлю і міжнародну співпрацю.

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Окрім цього, у Нью-Делі Кулеба і Джайшанкар проведуть засідання українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці.

Очільник українського МЗС також матиме зустрічі з представниками неурядових організацій, аналітичних центрів, а також індійськими журналістами.

Напередодні Кулеба сказав, що під час свого першого візиту до Індії переконуватиме індійське керівництво долучитись до підтримки України у протистоянні російській агресії.

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Нагадаємо, у Варшаві відбудуться українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем'єрів.

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