28-29 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з офіційним візитом в Індії на запрошення індійського колеги Субраманьяма Джайшанкара.
Український топ-дипломат написав у соцмережі X:
"Українсько-індійська співпраця є важливою, тож ми будемо пожвавлювати зв’язки. Грунтуючись на діалогі президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Нарендри Моді, ми приділимо особливу увагу Формулі миру".
I began my visit to New Delhi upon @DrSJaishankar’s invitation.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 28, 2024
The Ukrainian-Indian cooperation is important and we will be reinvigorating ties.
Building on the dialogue between @ZelenskyyUa and @NarendraModi, we will pay specific attention to the Peace Formula. pic.twitter.com/PNNuc6TrmP
За даними пресслужби українського МЗС, топ-дипломати країн говоритимуть про підготовку до першого Глобального саміту миру в Швейцарії, розвиток двосторонніх українсько-індійських відносин, торгівлю і міжнародну співпрацю.
Окрім цього, у Нью-Делі Кулеба і Джайшанкар проведуть засідання українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці.
Очільник українського МЗС також матиме зустрічі з представниками неурядових організацій, аналітичних центрів, а також індійськими журналістами.
Напередодні Кулеба сказав, що під час свого першого візиту до Індії переконуватиме індійське керівництво долучитись до підтримки України у протистоянні російській агресії.
Нагадаємо, у Варшаві відбудуться українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем'єрів.
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