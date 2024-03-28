Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко попередив про загрозу спроб проникнення на територію міста російських диверсійно-розвідувальних груп.

Про це йдеться в Telegram-каналі КМВА.

У Києві пройшло засідання Ради оборони міста, на якому ухвалили низку рішень. За словами Попка, приводом для засідання стали останні заяви російських керівників про наміри збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

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"Це підтверджується останніми ракетними ударами з застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту", - сказав Попко.

Він додав, що не виключається й загроза спроб проникнення на територію міста "диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці".

Зважаючи на це, Рада оборони Києва ухвалила низку рішень.

Усім силовим та військовим структурам Києва відповідно до їхніх повноважень доручили посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання громадської безпеки й порядку в столиці, а також забезпечити вжиття всіх потрібних заходів, які сприяють безпеці мешканців столиці.

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Відповідальні структури та балансоутримувачі споруд цивільного захисту, згідно з рішенням, зобовʼязані забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність "пунктів незламності" до використання.

Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

"Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів, аби Київ та його мешканці були надійно захищені", - наголосив Попко.

Російські війська віднедавна знову зосередили свою увагу на ударах по Києву. Після понад місячної перерви 21 березня Росія завдала масованого ракетного удару по столиці, що призвело до руйнувань у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах, постраждали 13 людей.

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25 березня війська РФ атакували столицю України балістичними ракетами. Вибухи пролунали в місті буквально одразу після сигналу повітряної тривоги. Найбільше через падіння уламків постраждав Печерський район міста.

Загалом же уламки збитих ракет впали в трьох районах Києва, пошкодивши два приватних житла та будівлю навчального закладу в самому центі столиці. Внаслідок атаки постраждали 10 людей, 2 були госпіталізовані. https://www.kyivpost.com/uk/post/30029

Експерти схиляються до думки, що того дня російські війська застосували гіперзвукові ракети "Циркон".

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Найновішу гіперзвукову ракету "Циркон" розробляли й виготовляли в надсекретних умовах, і протягом багатьох років російські пропагандистські ЗМІ лякали світ цією надсучасною зброєю, часто завищуючи її реальні характеристики. "Циркон" позиціонувався як надточна та невразлива зброя, але атака на Київ 25 березня 2024 року ставить ці твердження під сумнів.

Керівник військової науково-дослідної лабораторії КНДІСЕ Андрій Кульчицький зауважив, що ракета 3М22 "Циркон" "не летить куди треба". А вага боєголовки менше 40 кг, замість заявлених 300-400 кг.

Кульчицький наголосив, що українська ППО здатна їх збити. На одному з фрагментів збитої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою "Патріот".