У четвер, 28 березня голова Національних зборів Франції Яель Брон-Піве разом із французькою делегацією прибула з офіційним візитом до Києва, в межах якого виступила в українському парламенті.

Про головні меседжі промови спікерки нижньої палати французького парламенту народний депутат Олексій Гончаренко розповів у Telegram.

"Прийде день, коли Україна не буде фронтом, а буде східними воротами Європи. Це буде день вашої перемоги. І в цьому можете розраховувати на Францію", - запевнила Брон-Піве.

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Очільниця Нацзборів Франції у контексті членства України в ЄС наголосила, що жодних обмежень в підтримці нашої держави не буде.

За її словами, обовʼязково настане день, коли Україна відновить цілісність, а простір від Парижа до Києва буде вільним.

Брон-Піве також нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення допомога Україні від ЄС склала 89 млрд євро.

Нагадаємо, Кулеба під час першого на посаді візиту до Індії говоритиме про Формулу миру Зеленського.