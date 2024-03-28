28 березня у Брюсселі відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на прохання Києва у зв’язку із масованими обстрілами Росією української критичної інфраструктури.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на сайт Місії України при НАТО.

"У штаб-квартирі НАТО 28 березня 2024 року відбулось надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, скликане за ініціативою української сторони у зв’язку із ракетними обстрілами Росією української критичної інфраструктури", - йдеться дописі представництва.

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До засідання доєднався також міністр оборони України Рустем Умєров.

"Міністр Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак, заходи з реагування, які вживаються Україною, закликав держави-члени НАТО надати додаткові системи ППО і ПРО, а також ракети до них, аби захистити українські міста і громадян", - повідомили у Місії України при НАТО.

Нагадаємо, Kyiv Post розповідав про гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон", які Росія почала застосовувати проти України.