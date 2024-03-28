Очільник МЗС і експрем'єр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що у зв'язку зі скандалом зі спеціальними авіарейсами він залишить свою посаду, пише Укрінформ з посиланням на латвійського мовника LSM.

Після зустрічі з нинішнім керівником уряду Евікою Сілінею глава МЗС заявив, що залишить посаду 10 квітня, а вже 11 числа латвійський Сейм зможе проголосувати за кандидатуру нового глави зовнішньополітичного відомства.

Прем'єр Сіліня після зустрічі повідомила журналістам, що Каріньш сам ініціював відставку, щоб нинішня ситуація, у тому числі розслідування, яке проводиться, не впливала на роботу уряду.

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За її словами, нового кандидата на пост, що звільнився, Сейму представлять уже на наступному засіданні, тобто 11 квітня. «Але на даний момент кандидата у мене немає», - зазначила прем'єр.

Сіліня також додала, що Каріньш «продовжить балотуватися на виборах до Європарламенту, віддаючи себе в руки виборців, щоб вони оцінили його крок як політика, який бере на себе політичну відповідальність».

Як писало раніше LSM, дорожні витрати латвійської делегації, що покриваються з бюджету ЄС, на польоти для участі в самітах Європейської ради в період з 2019 по 2022 рік становили 557 274 євро.

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Згідно з інформацією про всі країни Євросоюзу, виплачена Латвії сума — найбільша, вона становить загалом понад п'яту частину всіх платежів.

Каріньш, будучи прем'єром, за останні три роки здійснив 18 закордонних поїздок на спеціальних рейсах або так званих приватних літаках.

На ці 32 рейси з латвійського держбюджету було витрачено ще понад 600 тисяч євро. Надані Держканцелярією дані не переконали, що всі ці витрати були виправдані.

При цьому колишній президент Латвії Егіл Левітс і нинішній президент Едгарс Рінкевичс приватними авіарейсами не користувалися.

Сам Каріньш не згоден із критикою на свою адресу щодо витрачання держкоштів на спецрейси за часів прем'єрства, про що він заявив в інтерв'ю Латвійському TV.

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Наприкінці минулого тижня Генпрокуратура Латвії відкрила кримінальне провадження щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням міністром закордонних справ Кріш'янісом Каріньшем приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єр-міністра.

Нагадаємо, у столиці Латвії Ризі біля посольства РФ декілька осіб зірвали плакати на підтримку України.