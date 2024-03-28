Сьогодні близько 9:30 українські телеканали зазнали ворожої кібератаки. Пропагандистський контент росіян проник в ефіри українських мовників.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на холдинг 1+1 media.

Зазначається, що росіяни намагались заглушити ефіри власних і партнерських телеканалів 1+1 media де, зокрема, транслюються канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бігуді, 2+2, УНІАН та інші.

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"Замість телемарафону і контенту інших мовників, українські глядачі деякий час бачили пропагандистський контент рф. Всі ці дії рф коїть з метою дестабілізації ситуації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Станом на цей час проблема усунена. Супутникове мовлення відновлене. Українців закликають дотримуватися інформаційної гігієни, щоб не допомагати ворогу ширити дезінформацію.

Раніше ми писали, що хакери ГУР "зламали" сервери російського Міноборони. У розпорядженні воєнної розвідки України опинилась, зокрема, службова документація заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.

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