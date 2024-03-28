До Червоного моря прибув нідерландський фрегат "Тромп" для захисту цивільних суден від атак хуситів.

Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.

У повідомленні зазначається, що головним завданням фрегата із 200 військовослужбовцями на борту є захист цивільних суден від ракет та безпілотників хуситів.

"Тромп" бере участь у очолюваній США операції під назвою “Prosperity Guardian”. Корабель також забезпечує підтримку місії ЄС “Aspides”. Обидві спецоперації спрямовані на забезпечення безпеки та вільного проходу у Червоному морі.

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Судноплавство у південній частині Червоного моря та Аденської затоки вже деякий час перебуває під загрозою нападів з боку хуситів.

З листопада 2023 року хусити регулярно обстрілюють комерційні та військово-морські судна ракетами та безпілотниками. Нещодавно були й смертельні випадки.

"Червоне море є важливим судноплавним маршрутом між Суецьким каналом та Індійським океаном. Нідерланди також мають прямий економічний інтерес у безпечному та безперешкодному транспортуванні товарів морським шляхом", - зазначили у Міноборони Нідерландів.

У лютому очільники МЗС країн Європейського Союзу схвалили розгортання військово-морської місії ЄС для захисту суден від хуситів у Червоному морі.

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Варто нагадати, у відповідь на атаки по кораблях, авіація США та Великої Британії завдала чергових ударів по цілях хуситів у Ємені.

Крім того, Греція знищила два безпілотники хуситів в Аденській затоці. Ця відбита атака стала першим залученням фрегата ВМС Греції до військово-морської місії ЄС.

Раніше ми писали, що єменські хусити запустили дві ракети по контейнеровозу Pinocchio, який ішов під прапором Ліберії в Червоному морі, однак не влучили в судно.