У Міністерстві збройних сил Франції повідомили про блокування фейкового веб-сайту, що «запрошував» 200 тисяч французів записатися до вигаданого підрозділу, що нібито «проходитиме службу» в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство.

«Наразі в мережі X поширюється посилання на сайт «долучайтеся до України», який використовує ту саму графіку, що й урядові сайти. Цей сайт є фейковим, він поширюється в соціальних мережах зловмисними акаунтами з метою дезінформаційної кампанії. Для того, щоб долучитися до французької армії, існує лише одна адреса: http://sengager.fr», - йдеться в повідомленні Міністерства.

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Також повідомляється, що фейковий сайт пропонував потенційним рекрутам залишити свої контактні дані.

Також там зазначалось, що «мігранти є пріоритетом». Серед іншого, пропонувалась, приміром, така опція як «поговорити з капітаном Павлом, командиром підрозділу».

Міністерство збройних сил Франції додає, що фейковий сайт вже недоступний в мережі. Водночас міністерство поки не розголошує дані про імовірних замовників та виконавців.

Раніше ми писали, що чому Макрон може оголосити про розміщення французьких військ в Україні під час візиту до Києва.