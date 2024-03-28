Очільник польського уряду Дональд Туск під час спільного з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу у Варшаві повідомив про те, що ЄС запровадить 50% мита на агропродукцію з РФ і Білорусі, пише Укрінформ.

"У питанні сільського господарства ми зробили рок вперед. Польща ініціювала дипломатичний наступ у справі блокади імпорту російського і білоруського збіжжя і сільськогосподарських продуктів. І ми отримали результат однозначний із запровадженням ембарго. Ми чекаємо на остаточне формальне рішення, але, здається, ми за крок від того, щоб на російські і білоруські сільськогосподарські продукти ЄС запровадив мито у розмірі 50%, що фактично означає здійснення нашої спільної мети - блокування російського і білоруського імпорту до Європи", - заявив Туск.

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За його словами, сьогоднішня зустріч показала, що сторони можуть відкрито говорити про проблеми, і немає сили, яка могла б поставити під сумнів дружні відносини між Україною і Польщею, особливо у світлі загрози від спільного ворога.

Туск зазначив, що Київ і Варшава шукають і вже близькі до спільного рішення щодо імпорту і транзиту українського збіжжя, аби воно не загрожувало польському ринку. Крім того, сторони домовилися у питаннях вантажних автоперевізників, аби уникнути між сторонами нечесної конкуренції.

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Голова польського уряду також повідомив, що польські торгово-промислові місії приїдуть до України з візитом, що дасть можливість польським компаніям брати участь у відбудові України після переможного для України завершення війни.

Сьогодні відбувся черговий раунд українсько-польських урядових консультацій, на яких, зокрема, піднімалося питання блокування польськими фермерами експорту українського збіжжя.