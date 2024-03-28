На тимчасово окупованих територіях України влада Кремля планує запровадити «законодавчу» заборону на українські книги.

Про це повідомив Центр національного спротиву(ЦНС),

«Нацистська політика Кремля направлена на поневолення підкорених народів та знищення їх самоідентифікації. Тому з самого початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги», - йдеться в повідомленні.

Тепер же окупанти створюють «правову базу» своїм діям.

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«Москва розробила законопроєкт, який регулює потрапляння до фонду бібліотек «книг іноагентів», тобто будь-яких книг які спонукають до мислення», - зауважили активісти в ЦНС.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються дискредитувати українське підпілля через поширення фейкової інформації.