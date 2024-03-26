На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять інформаційну операцію з метою дискредитації українського підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму. Таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за теракт у "Крокіс Сіті Холі".

У зв’язку з цим активісти з ЦНС констатують, що режим Кремля використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей, зауваживши при цьому, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років.

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«Водночас, знаючи людиноненависницьку політику Москви, закликаємо українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля», - наголосили у Центр нацспротиву.

Нагадаємо, 22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. Невідомі в камуфляжі відкрили вогонь перед концертом гурту «Пікнік». Згодом там спалахнула масштабна пожежа.

Наразі відомо про 137 загиблих та 152 постраждалих. Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава – Хорасан» («ІД-Х»), яке діє в Афганістані та Пакистані.

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Також у ЄС закликали РФ припинити прив'язувати Україну до теракту у "Крокус Сіті Холі".

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко випадково спростував слова Путіна про терористів, які втікали до України. Він повідомив, що нападники на "Крокус Сіті Хол" мали намір потрапити до Білорусі, але через запроваджені заходи безпеки пішли на українсько-російський кордон.

У ЦНС раніше зазначали, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни почали перевірку таджиків завезених ними раніше після затримання громадянина Таджикистану за підозрою у вчиненні теракту у Підмосков'ї.