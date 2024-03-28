Сьогодні ввечері у соцмережах почало поширюватись відео падіння літака над Кримом. Ймовірно, це був російський винищувач Су-27.

Місцеві мешканці на відео зняли парашут - імовірно, льотчик встиг катапультуватися.

Зазначимо, що у Севастополі на той момент працювали лунала повітряна тривога.

Телеграм-канал "Крымский ветер" повідомляє, що у Севастополі російські військові збили власний літак, який злітав з аеродрому "Бельбек".

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в море впав військовий літак. Він зазначив, що пілот катапультувався і його підібрали рятувальники на відстані 200 м від берегу.

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Раніше ми писали, що 24 березня Сили оборони вразили два великі десантні кораблі РФ «Ямал» та «Азов» у Севастополі.

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