У Варшаві в межах українсько-польських урядових консультацій заступник міністра енергетики України Микола Колісник і міністерка клімату та природних ресурсів Польщі Пауліна Генніґ-Клоска підписали Меморандум про співробітництво між країнами у сфері енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

«Документ передбачає розроблення спільних програм та проєктів спільного інтересу, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від війни, кроки для більшої інтеграції енергетичних ринків. Дякуємо Польщі за готовність створювати умови, які сприятимуть участі польських компаній у відновленні енергетичного сектору України», - зазначив Колісник.

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Меморандум, зокрема, передбачає спільну роботу в напрямках розвитку кліматично нейтральних технологій, розбудови розподіленої генерації, транспортування природного газу та нафтопродуктів.

Раніше ми писали, що Україна і Польща домовилися спільно шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну.