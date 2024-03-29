"Росіяни готуються до оборони Криму. Так, за нашою інформацією, до Євпаторії, нещодавно, прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Російська армія перекинула до тимчасово окупованої Євпаторії 31 танк для посилення свого кримського угрупування.

Агенту АТЕШ вдалося вступити в комунікацію з одним із офіцерів російського підрозділу. Він з'ясував, що танковий батальйон перекинутий на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання.

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Інформацію партизани оперативно передали Силам оборони України.

Зазначимо, останнім часом простежується тенденція щодо накопичення броньованої техніки в Криму.

Раніше ми писали, що джерела у партизанському русі розповіли Kyiv Post, що російські спецслужби проводять масштабні заходи з дискредитації проукраїнських рухів, включаючи АТЕШ.