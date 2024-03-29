Російська армія перекинула до тимчасово окупованої Євпаторії 31 танк для посилення свого кримського угрупування.
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
"Росіяни готуються до оборони Криму. Так, за нашою інформацією, до Євпаторії, нещодавно, прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", - йдеться у повідомленні.
Агенту АТЕШ вдалося вступити в комунікацію з одним із офіцерів російського підрозділу. Він з'ясував, що танковий батальйон перекинутий на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання.
Інформацію партизани оперативно передали Силам оборони України.
Зазначимо, останнім часом простежується тенденція щодо накопичення броньованої техніки в Криму.
Раніше ми писали, що джерела у партизанському русі розповіли Kyiv Post, що російські спецслужби проводять масштабні заходи з дискредитації проукраїнських рухів, включаючи АТЕШ.
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