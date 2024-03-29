Сьогодні Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час нього обговорювали наслідки ударів армії РФ по енергетиці та нові постачання зброї.

Про це повідомив очільник держави у телеграм-каналі.

Це була перша Ставка за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Зеленський зазначив, що російські війська знову били по українській енергетиці. Президент заслухав доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голів правлінь «Укренерго» та «Нафтогазу» Володимира Кудрицького та Олексія Чернишова про завдану шкоду та відновлювальні роботи.

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Очільник країни зауважив, що на Ставці також обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх впровадження на інших об’єктах.

«Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні», – наголосив Зеленський.

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Президент зазначив, що другим питанням були контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

«На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію», – зауважив Зеленський.

Зазначимо, цієї ночі Росія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі України: є поранені. Внаслідок масованої комбінованої атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський визначив головні пріоритети в роботі оновленої Ради національної безпеки і оборони і представив нового секретаря Олександра Литвиненка.

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Раніше ми писали, що Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Замість нього призначений голова СЗР Олександр Литвиненко.

Kyiv Post зібрав усю інформацію про нового секретаря РНБО та припустив, яким може бути Радбез за його керівництва.