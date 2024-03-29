Міністрка закордонних справ ФРН Анналена Бербок висловила переконання, що  президент РФ Володимир Путін прямує до військового конфлікту із альянсом НАТО.

Про це пише Укрінформ з посиланням на інтерв’ю видання медіагрупи Funke.

«Метою Путіна було і є знищити Україну як незалежну, вільну країну та втягнути НАТО у війну», – сказала дипломатка.

При цьому вона підкреслила, що федеральний уряд, партнери ніколи цього не дозволять, адже перемога Путіна поставила би під загрозу безпеку в Європі та міжнародний порядок загалом. Тому підтримка України – це гарантія і безпеки Європи.

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Бербок зауважила, що «у війні Путіна більше немає меж жорстокості», що російський президент більш ніж чітко дає зрозуміти, що йому недоступні раціональні аргументи і цінності людства, і він точно не хоче вести переговори.

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Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що своїми погрозами Кремль хоче стримати розширення впливу НАТО та інші країни.

Водночас глава МЗС вкотре виключила можливість відправки Заходом сухопутних військ на підтримку України.

Бербок також заявила, що очільник Кремля намагається знищити демократію в країнах Європи, зокрема за допомогою таких пропагандистських сайтів як «Голос Європи», що фінансується Москвою. Вона назвала такі кампанії частиною бойового арсеналу Путіна. Ця війна ведеться не тільки військовими, «а й за допомогою фейкових новин, маніпуляцій та цілеспрямованого впливу», сказала дипломатка.

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До того ж, Путін використовує трагедії, які стаються в його власній країні, для пропаганди війни. Прикладом є те, як після теракту в концертному залі під Москвою Путін використав горе і страждання для своєї пропаганди війни проти України.

Анналена Бербок є однією з найбільших критиків путінської Росії серед членів німецького уряду.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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