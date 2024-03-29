Міністрка закордонних справ ФРН Анналена Бербок висловила переконання, що президент РФ Володимир Путін прямує до військового конфлікту із альянсом НАТО.
Про це пише Укрінформ з посиланням на інтерв’ю видання медіагрупи Funke.
«Метою Путіна було і є знищити Україну як незалежну, вільну країну та втягнути НАТО у війну», – сказала дипломатка.
При цьому вона підкреслила, що федеральний уряд, партнери ніколи цього не дозволять, адже перемога Путіна поставила би під загрозу безпеку в Європі та міжнародний порядок загалом. Тому підтримка України – це гарантія і безпеки Європи.
Бербок зауважила, що «у війні Путіна більше немає меж жорстокості», що російський президент більш ніж чітко дає зрозуміти, що йому недоступні раціональні аргументи і цінності людства, і він точно не хоче вести переговори.
РФ погрожує країнам НАТО і готується до довготривалої конфронтації із Заходом, - ISW
Водночас глава МЗС вкотре виключила можливість відправки Заходом сухопутних військ на підтримку України.
Бербок також заявила, що очільник Кремля намагається знищити демократію в країнах Європи, зокрема за допомогою таких пропагандистських сайтів як «Голос Європи», що фінансується Москвою. Вона назвала такі кампанії частиною бойового арсеналу Путіна. Ця війна ведеться не тільки військовими, «а й за допомогою фейкових новин, маніпуляцій та цілеспрямованого впливу», сказала дипломатка.
До того ж, Путін використовує трагедії, які стаються в його власній країні, для пропаганди війни. Прикладом є те, як після теракту в концертному залі під Москвою Путін використав горе і страждання для своєї пропаганди війни проти України.
Анналена Бербок є однією з найбільших критиків путінської Росії серед членів німецького уряду.
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