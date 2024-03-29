Святкуючи 20-ту річницю вступу Литви до НАТО, президент країни Гітанас Науседа закликав поставити за мету допомогти Україні виграти війну з Росією.

Про це він зазначив у соцмережі Х.

Науседа вважає, що рішення вступити до НАТО стало найкращим у новітній історії Литви.

"Яке рішення Литви було найкращим у новітній історії? Це було рішення про вступ до НАТО. 20 років тому Литва вирішила стати частиною системи західної колективної безпеки", - йдеться у дописі.

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https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1773664308943069614/photo/1

"Сьогодні ми єдині та сильніші, ніж будь-коли. Сьогодні нашою метою має бути допомогти Україні перемогти", – зазначив президент Литви.

Раніше ми писали, що Литва надала Україні системи боротьби з безпілотниками у межах військової підтримки.

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