"Яке рішення Литви було найкращим у новітній історії? Це було рішення про вступ до НАТО. 20 років тому Литва вирішила стати частиною системи західної колективної безпеки", - йдеться у дописі.

Науседа вважає, що рішення вступити до НАТО стало найкращим у новітній історії Литви.

Про це він зазначив у соцмережі Х .

Святкуючи 20-ту річницю вступу Литви до НАТО, президент країни Гітанас Науседа закликав поставити за мету допомогти Україні виграти війну з Росією.

"Сьогодні ми єдині та сильніші, ніж будь-коли. Сьогодні нашою метою має бути допомогти Україні перемогти", – зазначив президент Литви.

Раніше ми писали, що Литва надала Україні системи боротьби з безпілотниками у межах військової підтримки.