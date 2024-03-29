Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що російські війська можуть розпочати новий наступ до кінця травня або на початку червня.

Найнебезпечніша ситуація залишається на сході України через брак зброї, попри те, що українські сили стабілізують її «наскільки це можливо».

«Ми стабілізували ситуацію. Краще, ніж два-три місяці тому», – сказав Зеленський CBS. «Але зараз нам потрібна допомога, щоб підготувати відповідні бригади, які повинні будуть захищати нашу землю, особливо під час контрнаступу, який планує Росія».

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За словами Зеленського, головне питання – отримати те, що потрібно Україні, щоб не допустити втрати території.

«Якщо ми говоримо не про контрнаступ, а про стабілізацію, то, як я вже казав, пріоритетом є ППО та артилерія. Це те, що нам потрібно», – сказав він.

За словами Зеленського, взимку великих проривів російської армії не було, але російським військам вдалося знищити деякі села за допомогою, схоже, необмежених запасів ракет і снарядів.

Тим часом Україна відчувала снарядний голод

«Залишки на складах нашої артилерії були майже порожні, практично нульові. Я маю на увазі ситуацію зі снарядами в грудні», – сказав Зеленський. «Це ця проблема виникла через затримку законопроєкту щодо допомоги США, і насправді вона почалася досить давно, ще восени, чесно кажучи».

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Водночас безвихідну ситуацію вдалося полегшити завдяки швидкому нарощенню Україною потужностей з виробництва безпілотників.

Але президент Росії Володимир Путін скористався артилерійським голодом в Україні та знищив Авдіївку, сказав Зеленський.

«Не було сил утримати (місто). Нічого не було».

Зеленський, висловлюючи подяку, зазначив, що США та європейські союзники дозволили Україні пережити зиму, зокрема, надали їй ракети для ППО.

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Україна має труднощі у боротьбі з російською армією не лише через брак артилерії та снарядів, але й через те, що російська артилерія зазвичай має більшу дальність, зазначив Зеленський.

«У Бахмуті, Авдіївці, Лисичанську та Соледарі боротися з ворогом, артилерія якого досягає 20 з лишком кілометрів, а наша — мінус 20, було справді непросто».

Щодо допомоги США Зеленський наголосив на необхідності американських систем протиракетної оборони Patriot і надання додаткової артилерії.

У відповідь на запитання кореспондента CBS News Зеленський визнав, що конфлікт у Газі відвернув частину уваги світу від України.

Відповідаючи на питання про те, чи можлива колись українська перемога, поки Путін залишається при владі, український президент визнав грандіозність виклику, але сказав, що це можливо за підтримки союзників.

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Він попередив, що якщо Україна похитнеться, амбіції Путіна не зупиняться. Путін продовжить своє вторгнення, а американські солдати змушені будуть їхати до Європи, щоб США виконали свої зобов’язання за статтею 5 Статуту НАТО.

«Ми для нього [Путіна] лише частина Російської Федерації», — сказав Зеленський. «Зараз це ми, потім Казахстан, країни Балтії, Польща і навіть половина Німеччини».

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський повідомив, що цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС.

Також Президент визначив головні пріоритети в роботі оновленої Ради національної безпеки і оборони і представив нового секретаря Олександра Литвиненка.

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Крім того, Зеленський звільнив посла Марка Шевченка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова.