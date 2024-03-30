28 березня російські військові помилково збили свій винищувач Су-27 над тимчасово окупованим Севастополем.

Це підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність», - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, у цьому випадку спрацював людський фактор.

«Хтось дуже хотів отримати медаль і не став розбиратися, чий це літак», - додав речник.

Advertisement

За інформацією ЗСУ, російський пілот Су-27 вижив. Але сам літак фактично знищений.

Речник також прокоментував ураження у Севастополі вузлу зв’язку Чорноморського флоту.

Плетенчук вважає, наразі зарано говорити, що у ворога немає засобів для ведення розвідки.

«Вони використовують різноманітні типи літаків, починаючи від радянських Су-27, такий як упав у них вчора (28 березня - ред.), збитий власними силами, закінчуючи Mohajer-6 іранського виробництва. Тому сказати, що вони не мають засобів для ведення розвідки, я не готовий», - заявив Плетенчук.

28 березня з'явилася інформація, що в тимчасово окупованому Криму впав російський винищувач.

Advertisement

Місцеві пабліки тоді припустили, що це справа рук самих росіян.

Тиждень тому Сили оборони вразили два великі десантні кораблі РФ у Севастополі. Також українські військові вдарили по центру зв'язку та кількох об'єктах інфраструктури Чорноморського флоту.