28 березня російські військові помилково збили свій винищувач Су-27 над тимчасово окупованим Севастополем. 

Це підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. 

«Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність», - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону. 

За його словами, у цьому випадку спрацював людський фактор. 

«Хтось дуже хотів отримати медаль і не став розбиратися, чий це літак», - додав речник. 

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За інформацією ЗСУ, російський пілот Су-27 вижив. Але сам літак фактично знищений.

Речник також прокоментував ураження у Севастополі вузлу зв’язку Чорноморського флоту. 

Плетенчук вважає, наразі зарано говорити, що у ворога немає засобів для ведення розвідки.

«Вони використовують різноманітні типи літаків, починаючи від радянських Су-27, такий як упав у них вчора (28 березня - ред.), збитий власними силами, закінчуючи Mohajer-6 іранського виробництва. Тому сказати, що вони не мають засобів для ведення розвідки, я не готовий», - заявив Плетенчук.

28 березня з'явилася інформація, що в тимчасово окупованому Криму впав російський винищувач. 

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Місцеві пабліки тоді припустили, що це справа рук самих росіян.

Тиждень тому Сили оборони вразили два великі десантні кораблі РФ у Севастополі. Також українські військові вдарили по центру зв'язку та кількох об'єктах інфраструктури Чорноморського флоту.

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